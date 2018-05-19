تنطلق اليوم السبت، الاحتفالات الرسمية الخاصة بالذكرى الـ62 لليوم الوطني للطالب المصادف لـ 19 ماي من كل عام.

وستكون الإنطلاقة من المركز الجامعي لتيبازة، بمشاركة وزير المجاهدين، طيب زيتوني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار.

للإشارة، في مثل هذا اليوم من عام 1956 وجهت قيادة الثورة التحريرية، نداءً إلى الطلبة الجزائريين دعتهم من خلاله للدخول في إضراب.

والهدف من هذا النداء، هو توجيه رسالة للاستعمار الفرنسي بأن المجتمع الجزائري بجميع شرائحه متحد لافتكاك الحرية.

وعند تلقي الطلبة للنداء غادروا مقاعد الدراسة والتحقوا بالكفاح المسلح، إيمانا بأن الحرية تؤخذ ولا تعطى.