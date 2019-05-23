انطلاق الانتخابات البرلمان الاوروبي الاوربية ببريطانيا وهولندا

وانطلق التصويت في الجولة الأولى صباح الخميس، في كل من بريطانيا وهولندا ويستمر حتى الأحد المقبل في بقية الدول الأوروبية.

وفي هولندا حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، تشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب “منتدى الديمقراطية” المشكك في الوحدة الأوروبية وفي النظريات المتعلقة بتبدل المناخ.

ويؤيد زعيمه تياري بوديه (36 عاما) الذي يتحدر من أصول فرنسية إندونيسية، أوروبا مغلقة في وجه الخارج.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب الذي يواجه خصوصا الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك روتي، سيفوز بما بين ثلاثة وخمسة مقاعد من أصل 26 مقعدا مخصصة لهولندا.

أما في بريطانيا، بدأ التصويت عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش في أجواء تهيمن عليها قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تشغل كل النقاشات السياسية منذ استفتاء جوان 2016.

وكان يفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس لكن في غياب دعم من النواب الذين رفضوا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي أبرمته في نوفمبر الماضي مع المفوضية الأوروبية

اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإرجاء موعد هذا الانسحاب إلى 31 أكتوبر

وبما أنها لم تخرج من الاتحاد في الموعد المحدد، فقد اضطرت بريطانيا لتنظيم انتخابات أوروبية، وإن كان النواب البريطانيون قد لا يشغلون مقاعدهم في البرلمان الأوروبي لأكثر من أسابيع إذا نفذ بريكسيت.