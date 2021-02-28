الإعلان عن نتائج مسابقة الدكتوراه بالمركز الجامعي مغنية

أعلن المركز الجامعي لمغنية، ليلة أمس السبت، عن النتائج النهائية لمسابقة الدكتوراه 2020/2021 شعبة الدراسات النقدية.

وانطقلت المسابقة الأولى للدكتوراه بالمركز الجامعي مغنية، أمس بحضور وفد من وزارة التعليم العالي، لمرافقة المؤسسة الجامعية ومعاينة مختلف مراحل المسابقة.

ووقف الوفد على مدى الحرص على سلامة صحة المترشحين بخصوص احترام البروتوكول الصحي الخاص بتنظيم المسابقة.

وشهد اليوم الاول انطلاق فعلي لمرحلة الامتحانات الكتابية المتضمنة لعدد من العمليات والمتمثلة في إعداد 3 مواضيع لكل امتحان.

إضافة إلى إجراء عملية القرعة لسحب موضوع الامتحان، ونسخ وطباعة موضوع الامتحان، تشفير أورالأوراق، عملية التصحيح عقب كل امتحان .

وكذا رفع الأغفال ومطابقة النتائج مع أسماء المترشحين، والمصادقة على النتائج والإعلان عنها على المواقع الرسمية للمؤسسات.