إنطلاق إنتخابات “السينا” بتلمسان

إنطلقت صبيحة، اليوم الخميس، بولاية تلمسان، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وقد أكد والي الولاية، علي بن يعيش، في بيان أصدره ليلة الأربعاء إلى الخميس، أنه في إطار إعادة الانتخاب، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، المقرر إجراؤه اليوم، سيعمل على ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، والتنظيم المحكم لنجاحها.

وكشف عن إنشاء ثلاثة مكاتب تصويت، على مستوى مقر الولاية، بمصلحة الأرشيف، وتجهيزها بكافة الوسائل والامكانيات اللازمة.

مع تعزيز التدابير التنظيمية والامنية، سواء داخل مكاتب الاقتراع أو بالفضاءات المحيطة بها.

ودعا بالمناسبة، السادة والسيدات المنتخبين، العمل على إنجاح، هذا الاستحقاق الانتخابي، باحترام التدابير التنظيمية.

كما طالبهم بمغادرة مكتب التصويت، فور آداء الواجب الانتخابي، على ان يتواجد، داخل كل مكتب،إضافة إلى أعضاء مكتب التصويت، ممثلي المترشحين، دون سواهم.

ودعا لتفادي التجمعات، سواء داخل مكاتب التصويت، أو بالبهو والفضاءات المحيطة بها، مع منع دخول وتجمع أي أشخاص غرباء عن العملية الانتخابية.

وأكد في السياق، أن عملية الفرز، تتم ضمن الضوابط القانونية والتنظيمية الصارمة.