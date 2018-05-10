انطلاق عملية الترحيل لـ 3000 عائلة في العاصمة

استأنفت،اليوم الخميس، مصالح ولاية الجزائر عملية الترحيل الـ23 في مرحلتها الثالثة والأخيرة .

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة للنهار أون لاين،فإنه سيتم ترحيل 3000 عائلة تقطن بالبيوت القصديرية والأسطح،بالإضافة إلى الأقبية،والبنايات الهشة.

وتخص العملية 80 عائلة من حي بيطاف ” APC CNAP” ببلدية بئر خادم، الذين يقطنون البيوت القصديرية.

بالإضافة إلى العائلات القاطنة بمدرسة البرتقال وتخص 28 عائلة، المتواجدة بالشاليهات.

وتمس العملية سكان ضفاف وادي الحراش والذي يفوق عددهم 150 عائلة وبعض العائلات المجاورة لمشاريع تهيئة الوادي على طول شريطه.

بالإضافة إلى تسليم مفاتيح سكنات إجتماعية لفائدة قاطني سكنات الضيق عبر 4 بلديات على غرار الشراقة وبلدية سيدي موسى.

وأشارت ذات المصادر،إلى أنه سيتم ترحيل قاطني حي طلحة علي ببلدية براقي،وبعض الأحياء التي تعيق المشاريع التنموية،ببلديات الرويبة والأبيار وزرالدة.

وعن الأحياء التي ستستقبل العائلات المرحلة،أفادت المصادر،أنه سيتم ترحيلهم إلى حي الكاليتوس،وأولاد فايت،الدويرة،وعين البنيان.

أما عن عملية الترحيل الـ 24، فسيتم دراسة ملفات الأحياء المعنية خلال شهر رمضان وستباشر عمليات الترحيل بعد العيد.