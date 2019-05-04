بالصور: انطلاق عملية ترحيل عائلات تسكن بنايات مهددة بالانهيار في القصبة

انطلقت عملية ترحيل 81 عائلة على مستوى بلدية القصبة، ما يقابلها حوالي 21 بناية، مصنفة في الخانة الحمراء.

وشرعت مصالح ولاية الجزائر اليوم السبت، في ترحيل حوالي 300 عائلة تقطن بنايات مهددة بالإنهيار ببلدية القصبة في العاصمة.

وهذا في إطار المرحلة الأولى من العملية الخامسة والعشرون للترحيل وإعادة الإسكان.

وكانت مصالح الولاية قد أعلنت عن ترحيل حوالي 300 عائلة تقطن على مستوى 39 بناية مهددة بالانهيار ببلدية القصبة.

صادم.. شاهد الحالة الكارثية لبعض عمارات #القصبة من الداخل 😱😱😱 صادم.. شاهد الحالة الكارثية لبعض عمارات #القصبة من الداخل 😱😱😱 Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Samedi 4 mai 2019

وأكد والي ولاية الجزائر الجديد عبد الخالق صيودة، في وقت سابق، أنه يتم حاليا التحضير لعملية ترحيل مستعجلة خاصة بالقصبة.

حيث تجري عملية ضبط قوائم العائلات التي ستستفيد من العملية المقبلة لإعادة الإسكان والتي ستتم في اقرب الآجال.

وبخصوص عمليات الترحيل إجمالا، قال الوالي انه لا زال يوجد عدة عمليات ترحيل بالعاصمة.

وسيشرع فيها بعد انتهاء فترة امتحانات نهاية السنة الدراسية من اجل ضمان راحة التلاميذ.

وعدم التأثير عليهم سلبا و هم بصدد التحضير لامتحاناتهم.

وأكد صيودة أنه يتم دراسة ملفات الطعون التي عرفتها الولاية منذ 2014، بشفافية وسيتم الرد على أصحابها فور انتهاء دراستها.