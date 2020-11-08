انطلاق محاكمة أنيس رحماني في قضية العقيد اسماعيل

انطلقت اليوم الأحد، محكمة بئر مراد رايس، جلسة محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، بقضية العقيد اسماعيل.

وتم المناداة على هيئة دفاع الأستاذ أنيس رحماني، حيث وافقت على الشروع في انطلاق المحاكمة، في وقت غاب فيه الضحية.

ويواجه أنيس رحماني تهما تتعلق بجنحة إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي واهانة هيئة نظامية.

بالإضافة إلى جنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها.

وكذا عرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات أو نشرات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل باي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.

وقدم محاموا دفاع أنيس رحماني طلبا الى القاضية من اجل سماع التسجيل صوتي في الجلسة.

القاضية : هل اطلعتهم عليه؟

الدفاع: نطلب اشهاد

القاضية: انا اطلعت على cd في خضم الملف

المحامون: نطلب إشهادا من القاضية بخصوص القرص ويطالبون القاضية من أجل سماع cd لتنوير الراي العام.

القاضي: لدي الملف لا يهمني أن يسمعه الحضور أو الرأي العام.

المحامون: الحكم يخرج باسم الشعب الجزائري

القاضي تنادي على الضحية إلا أنه غائب

المحامون: التسجيل الصوتي وصلنا للمساس بالوحدة الوطنية ولهذا نطلب سماع التسجيل الصوتي

القاضي: قدم دفوعك بعد ذلك المحكمة تنظر فيهم

القاضي: فيما يخص الدفع الشكلي الاولي على cd لم أراه بعد

وبخصوص الدفع الشكلي حول القرص الذي يتعلق بالتسجيل الصوتي طالبت النيابة بتطبيق القانون.

وقدمت هيئة دفاع انيس رحماني دفعا شكليا، يقضي برفض قبل تأسيس الطرف المدني

القاضي: أترك النيابة تتطلع على الدفع الشكلي

المحامون: الدفع الشكلي يتعلق بان وزارة الدفاع لم تقدم اي شكوى.

النيابة تناقش مع المحامين ما ورد في الدفوع الشكلية.

هيئة دفاع انيس رحماني تقدم دفع ثاني يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.

الدفوع الشكلية للمحامين المتاسسين في حق أنيس رحماني يطالبون بانقضاء الدعوى العمومية نظرا للتقادم.

النيابة: نرفض الدفع الشكلي بخصوص التقادم، المتهم ليس متابعا على انه صحفي، بل متابع على انه شخص طبيعي.

الدفاع: أنيس رحماني طالب بحضور الضحية من أجل مواجهته

القاضي: ليس لدي الوقت للنظر الى يوتيوب، لدي قضية، اساتذة تريثوا، المحاكمة لا تزال طويلة

الجلسة موقوفة.