انطلاق أوّل رحلة للحجاج من مطار هواري بومدي الدولي

انطلق مساء اليوم السبت، من مطار هواري بومدين الدولي أولى أفواج الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأشرف على إنطلاق أوّل رحلة نحو البقاع المقدسة كل وزير الشرون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، وكذا وزير النقل السعيد سعيود، وزير الصحة عبد الحق سايحي، ووزير الإتصال محمد مزيان. وكذا كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب.

الرحلة ستكون على متن الخطوط الجوية الجزائرية، من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وكشف أمين بونمرة مدير الأنظمة المعلوماتية ونشاط الحج بالديوان الوطني للحج والعمرة لقناة النهارأن البعثة الجزائرية المرافقة للحجاج بلغ 826 عضوا للسهر على مرافقة الحجاج الجزائريين عبر 3 مراكز بكل من مكة المكرمة، جدة والمدينة المنورة.

كما تم تنصيب لجنة خاصة لمتابعة متطلبات الحجاج الميامين من مبيت وأداء للمناسك طيلة فترة أداء فريضة الحج. يضيف بونمرة.