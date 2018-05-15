انقاذ رعية صيني انهار عليه التراب بورشة في البليدة

تمكنت، اليوم الثلاثاء، أعوان الحماية المدنية بالبليدة من إنقاذ رعية صيني انهار عليه التراب بمشروع بناء في باب السبت بالبليدة.

الحادث وقع بشارع عمارة يوسف “طريق محطة القطار” باب السبت وسط مدينة البليدة ،

اثر انهيار التراب على عامل بمشروع بناء 8 طوابق تحت اشراف شركة خاصة للمقاولات،

في الوقت الذي كانت تحاول فرقة البناء وضع الدعامة الفولاذية لتثبيت جدار الطابق تحت أرضي.

تم إنقاذ العامل من تحت التراب وإخراجه بدون أية إصابة، العامل من جنسية صينية تم إجلاؤه نحو مستشفى “فرانتز فانون” من أجل المعاينة الطبية التكميلية.