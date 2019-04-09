 انقطاع التموين بالماء الشروب عبر 17 بلدية غدا بتيسمسيلت

ستشهد 17 بلدية بولاية تيسمسيلت غدا الأربعاء، انقطاعا في التموين بالماء الشروب بسبب أشغال تنظيف وتطهير المنشآت التابعة لسلسلة سد كدية الرصفة.

وحسبما أفادت به اليوم الوحدة الولائية للجزائرية للمياه، فإن هذا الانقطاع سيمتد من الثامنة صباحا إلى السادسة مساءً.

وتندرج هذه الأشغال في إطار البرنامج المسطّر لتجسيد أشغال صيانة وتطهير الدورية للمنشآت المائية التابعة لشركة الجزائرية للمياه.

بما يساهم في ضمان تزويد منتظم ويومي لجميع بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب.

وأكدت ذات المؤسسة، أنّ التموين بالماء الشروب، سيستأنف “بصفة عادية ومنتظمة” بعد الساعة السادسة مساءً من غد الأربعاء.

وذلك بعد الانتهاء من أشغال التطهير والتنظيف لمنشآت سد “كدية الرصفة”.