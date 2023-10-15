انقطاع الماء في هذه البلديات

عقب وقوع عطب على مستوى شبكة المياه الشروب، تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر – سیال – اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 بأشغال إصلاح قناة رئيسية لضخ المياه الشروب بقطر 200 ملم على مستوى بلدية بئر مراد رايس.

كما سينجر عن هذه الأشغال انقطاع في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية بلدية المرادية: حي سعد لاغا، عبد القادر نحناح عبد القادر سلال شارع محمدي 8 نوفمبر المرادية، شارع الإخوة وعدية مقران أوس، حي خليفة أطباء مطيبان، شارع محمد البشوش شارع الحرية ومحمد قاسم بلدية بئر مراد رايس شارع الإخوة بوعدوا وحي 108 مسكن. وتعلم سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن إستئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيا عند نهاية الأشغال.