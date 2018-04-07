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انقطاع كلّي للغاز في الوادي وورڤلة

أخبار الجزائر
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انقطاع كلّي للغاز في الوادي وورڤلة
بقلم عبد العالي رحومة

عرفت كل من ولاية الوادي وورڤلة، اليوم السبت، انقطاع كلي للغاز بسبب أشغال مقاول خاص.

وقالت الشركة الوطنية سونلغاز، ان العطب لحق بالقناة الرئيسية، ما ادى إلى تعطيل  17 محطة توزيع للغاز.

وسجلت مديرية التوزيع بورقلة تسرب للغاز على مستوى مدخل بلدية المنقر على الساعة 9.30 صباحا.

التسرب،راجع لأعمال حفر،لمقاولة خاصة قد يتسبب،في الساعات القادمة،بتذبذب في التّموين بالغاز،لما يقارب 34000 زبون بالوادي و3500 زبون،ببلديات النقر، الطيبات وبالناصر.

أما في الوادي،أثر على القنوات الناقلة للغاز والانقطاع كلّي شمل بلديات، الوادي، البياضة، الرباح،النخلة، العقلة، كونين، قمار، تغزوت، ورماس، والرقيبة.

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