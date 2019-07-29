انهاء مهام مدير المؤسسة الاستشفائية بالمسيلة

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تم، اليوم الاثنين، انهاء مهام مدير المؤسسة الأستشفائية سليمان عميرات لولاية المسيلة.
حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من أمطار رعدية، مصحوبة ببرد على تمنراست وإيليزي.
وحسب ذات النشرية، اليوم الإثنين، فإن كمية الأمطار المتوقعة قد تتعدي 20 ملم…
تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف 5 اشخاص تتراوح أعمارهم مابين (25-35 سنة) عن قضية حيازة المخدرات…
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