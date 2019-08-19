انهاء مهام مدير سيال بتيبازة
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أوقفت أمن دائرة الإدريسية غرب الجلفة، أمس الأحد، 03 أشخاص لتورّطهم في قضايا سرقة مختلفة وأخرى متعلّقة بالحيازة والمتاجرة غير الشرعية في المخدّرات والمؤثرات العقلية.
حيث…
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أوقفت عناصر شرطة الحدود، بمطار وهران الدولي، شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني، حيث كان متجها نحو "اسطنبول" التركية.
وحسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن، اليوم…
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أقدم سكان الذرعان بالطارف اليوم على غلق الطريق الوطني رقم 16والرابط بين عنابة وسوق اهراس إحتجاجا على حرمانهم من الماء.
وحسب معلومات لـ النهار فإن سبب…
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