انهيار العملة الصعبة.. 1 أورو بـ 190 دينار جزائري

سجلت قيمة العملة الصعبة الممثلة في “أورو والدولار الأمريكي” إنخفاضا أمام الدينار الجزائري في السوق الرسمية.

وتراجعت اليوم الأحد، قيمة 1 أورو لتصل إلى 132 دينار جزائري، فيما تراجعت قيمة 1 دولار لتصل إلى 119 دينار جزائري.

تراجع ملحوظ سجل في ظرف أسبوع فقط ولأول مرة منذ أكثر من سنة.

حيث أظهرت بيانات بنك الجزائر اليوم، تراجع قيمة صرف الأورو والدولار بمستويات قياسية مقابل الدينار الجزائري.

نفس الإنخفاض سجل بالسوق الموازية، أين تراجعت قيمة 1 أورو إلى 190 دينار جزائري.

بعدما كانت قيمته تناهز ال 210 دينار جزائري سجلت في وقت سابق.