انهيار بناية في وهران.. 3 ضحايا إفريقيين لا يزالون تحت الأنقاض

في جديد حادثة انهيار بناية من 5 طوابق، اليوم الاثنين، بولاية وهران، افادت مصادر النهار، أن 3 أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض. ويتعلق الأمر وحسب شهود عيان، فإن الضحايا من جنسية إفريقية يقطنون في الطابق الأرضي.

وأضافت المعلومات الأولية، فإن العمارة المنهارة لم تصنف ضمن العمارات الهشة الآلية للانهيار. كما يحتوي الحي على العديد من البنايات الهشة والقديمة.

للإشارة، تدخلت وحدات الحماية المدنية، منتصف نهار اليوم الاثنين، لأجل إنقاذ امرأة ورضيع إثر انهيار بناية في وهران.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في شارع الإخوة نياطي بحي بلاطو، ببلدية وهران.

كما تمكنت إسعافات الحماية المدنية، من إخراج امرأة وطفل رضيع على قيد الحياة. فيما لا تزال العملية متواصلة.

حادث مماثل في نفس الحي

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، وفاة شخص وإصابة 3 آخرين. و هذا على إثر انهيار جزئي لأرضية الطابق الرابع و الثالث لبناية قديمة بوهران.

كما جاء في بيان الحماية أن الأخيرة، تدخلت على الساعة 14 سا و55 دقيقة، لأجل حادث انهيار جزئي لأرضية بناية سكنية قديمة”. “على مستوى الطابق الرابع والثالث للعمارة، بحي سيدي البشير ببلاطو”.

في حين، خلف الحادث وفاة شخص و إصابة 3 آخرين بجروح تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي.