انهيار جزئي لعمارة بشارع العربي بن مهيدي وسط وهران

تعرضت عمارة تقع بشارع العربي بن مهيدي وسط وهران، لإنهيار جزئي، حيث تعود هذه العمارة إلى العهد الاستعماري.

ويعيش بهذه العمارة 18 عائلة تتكبد معاناة وخطر الموت تحت الأنقاض بعد سقوط أسقف شقق العمارة بنسبة 80 بالمائة.

السكان خرجوا إلى الشارع وقطعوا الطريق الرئيسي لوسط المدينة معرقلين حركة المرور بعد 6 تدخلات للحماية المدنية.

ويرى السكان ضرورة ترحيل قاطني العمارة بشكل مستعجل عقب تصنيف العمارة بالخيانة الحمراء.

وتدخلت مصالح الأمن بعد قطع المواطنين للطريق، ودخلت في مفاوضات مع المحتجين أمام غياب تام للمسؤولين المحليين.