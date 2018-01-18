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أويحيى قرار ترسيم يناير عيد وطني هو مصالحة للجزائريين مع الذات والوطن

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أويحيى قرار ترسيم يناير عيد وطني هو مصالحة للجزائريين مع الذات والوطن
بقلم إيمان ضيف الله

أكّد الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي ، أحمد أويحيى ان قرار بوتفليقة بترسيم يناير يوم وطني هو قرار تاريخي.

وقال الأمين العام للأرندي في انعقاد الدّورة الرابعة للمجلس الوطني لحزب التجمع الديمقراطي، أنّ قرار بوتفليقة بترسيم ياير هو مصالحة للجزائريين.
ومع الذات والوطن أيضا.
واضاف اويحيى، أن بوتفليقة حرر الجزائر من التردد ومن سوء التقدير،
وأكّد ذات المتحدّث أنّ هناك أخطاء سياسية وقعت سنة 1980 امام محاضرة مولود معمري. خاصة باحتفال مئوية مولود معمري.

وأو ضح أن هذا القرار إنجاز من إنجازات بوتفليقة مادام تحدث عن هذا الملف، فهو واعي بالرهانات التي تعيشها الجزائر في الداخل .

وتنتظرها في الخارج.

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