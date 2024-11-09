“ايتوزا” تستنكر تخريب موقف إنتظار ووكالة تجارية بسيدي عبد الله

استنكرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، حادثة تخريب موقف الإنتظار و الوكالة التجارية الجديدة في مدينة سيدي عبد الله.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنها تأسف لتسجيل حادثة أخرى تمثلت في تخريب موقف الإنتظار. و الوكالة التجارية الجديدة في مدينة سيدي عبد الله وهذا بعد حادثة يوم أمس. التي تم تخريب فيها حافلة أمام مفترق الطرق زرالدة وسيدي عبد الله بالظبط أمام إشارة المرور الضوئية.

وأشار البيان، أن هذه الأعمال التي لا تمد صلة بديننا ولا بتربيتنا الإسلامية فمؤسسة إيتوزا. هي مؤسسة مواطنة حاضرة في كل المناسبات وفي كل الأوقات وحاضرة في كل الظروف حتى في أصعب وأحنك المواقف.

كما أكدت مؤسسة إيتوزا أنها تمد يدها لكل من يطلب المساعدة في حدود الظروف والإمكانيات الممكنة، ولكن في المقابل أعمال تخريبية تمس حافلاتها ومواقفها الشيء الذي يؤثر على توفير النقل للمواطنين وكذلك يكبد المؤسسة إمكانيات مادية معتبرة .

يشار أنه تم القبض على مرتكب عملية التخريب من طرف مصالح الأمن في إنتظار تقديمه أمام الجهات القضائية. في حين أكدت المؤسسة أنها لن تتهاون و لن تفرط في حقها القانوني لكل من يقوم بأعمال تخريب أملاكها والمساس بسمعتها.

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