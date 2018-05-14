“ايتوزا” تسطر برنامجا خاصا بشهر رمضان 

قامت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر، باعتماد توقيت خاص بشهر رمضان، حسبما فاد به بيان لهذه الشركة.

وذلك من أجل السماح لمستعملي هذه الوسيلة بالتنقل على جميع شبكتها بالعاصمة مع ضمان خدمة خاصة اثناء الليل،

وأوضح ذات البيان أن برنامج الاستغلال خلال شهر رمضان، سيعرف تعديلات خاصة بسبب تعزيز الفرق الليلية،

بالنظر إلى النشاط الليلي، حيث سيتم ضبط هذا البرنامج حسب الحركة الحقيقية وكثرة المستعملين.

كما أشار المصدر ذاته،إلى أن الرحلات الأولى ستبدأ خلال أيام العمل العادية(من الأحد إلى الخميس) على الساعة الخامسة والنصف صباحا،

أما الرحلات الأخيرة فمبرمجة على الساعة السابعة مساء (19:00 سا) على شبكة تتكون من 145 خطا و398 فرقة.

أما خلال نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) فإنه سيتم اعتماد نفس التوقيت، حسبما جاء في بيان المؤسسة.

وفيما يتعلق بالخدمة الليلية فإن الرحلات الأولى ستنطلق بعد الافطار عند الساعة 21:00،أما الرحلات الأخيرة فمبرمجة على الساعة 03:00 صباحا.

وخلص المصدر في الأخير إلى التأكيد بان عدد الخطوط المستغلة لهذه الخدمة تقدر بـ99 ويؤطرها 126 فرقة مسائية.