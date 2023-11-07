ايت نوري :”الأجواء في الجزائر شيء أخر رغم لعبي في إنجلترا”

أبدى مدافع الخضر ريان ايت نوري فخره الكبير بارتداء القميص الوطني، كما أعطى رأيه في الجماهير الجزائرية التي اندهش من تواجدها في مختلف المناطق.

وقال ريان ايت نوري في حواره لموقع “ديزاد فوت” اليوم الثلاثاء “مند صغري وأنا أتنقل إلى الجزائر كما أني أتحدث العربية، شجعت الجزائر كثيرا في 2019 وحاليا لدي فخر كبيرا بأني احمل قميص الخضر”.

كما أضاف “قبل التحاقي بالخضر، تربيت في إحدى مناطق فرنسا، أين تربينا على شغف حب الجزائر”.

واردف مدافع وولفرهامبتون “القدماء في المنتخب الوطني قاموا باستقبالنا بشكل مدهش، منتخب الجزائر مثل العائلة، أول لقاء لي بالجزائر ضد النيجر، أثناء النشيد الوطني شعرت بفخر كبير”.

وختم ” اندهشت كثيرا، رغم أني لعبت في أكبر البطولة الإنجليزي وجماهيرها، الأجواء في الجزائر شيء أخر، لا أوجد كلمات لوصف الأجواء”.

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