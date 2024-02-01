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الرياضة

ايت نوري يشارك بديلا وينهزم رفقة وولفرهبتون أمام مانشستر

بقلم عزبز طالبي
ايت نوري يشارك بديلا وينهزم رفقة وولفرهبتون أمام مانشستر
ايت نوري
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شارك الدولي الجزائري ريان ايت نوري بديلا في القمة الكروية التي جرت بين فريقه وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

و قدم ايت نوري ما عليه بعدما دخل في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، التي جرت ضمن الجولة 22 من البطولة الإنجليزية.

وعرفت المباراة تسجيل 7 اهداف كاملة، حيث سجل الفريق الفائز مانشستر يونايتد 4 اهداف كاملة، في حين سجل فريق “الذئاب” 3 اهداف.

وأصبح ايت نوري يلقى معالمه شيئا فشيئا مع فريقه الإنجليزي الذي غاب عه لأسابيع في وقت سابق. بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم افريقيا.

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