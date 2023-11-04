ايت نوري يفوز أمام مواطنه لعروسي في البريمرليغ

تمكن الدولي الجزائري ريان ايت نوري من قيادة فريقه وولفارهامبتون للفوز أمام المستضيف شيفيلد يونايتد الذي ينشط له الدولي الجزائري الأخر ياسر لعروسي بثنائية نظيفة.

وعرفت المباراة تقديم ريان أيت نوري مباراة في القمة كالعادة، خاصة عندما يكون جاهزيته البدنية، في حين شهدت المباراة من جانب شيفيلد تواجد ياسر لعروسي في بنك الإحتياط و لم يشاركة و لا دقيقة.

ويواصل ايت نوري تقديم مستويات كبيرة، مع ناديه الإنجليزي و في منافسة “البريمرليغ”، وهو الامر الذي يؤكد بنسبة كبيرة اقتناص مكانة أساسية في تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي في المباريات المقبلة من تصفيات كأس العالم و حتى كأس افريقيا التي ستقام بكوت ديفوار.

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