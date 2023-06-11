ايداع  فتاة الحبس المؤقت بعد محاولتها اجتياز “الباك” بدلا من شقيقتها بالبرواقية

امر قاضي الجنح بمحكمة البرواقية ايداع فتاة (ف.م) الحبس المؤقت، بعد محاولة اجتيازها احد الامتحانات بدلا من شقيقتها المترشحة.

وحسب بيان محكمة البرواقية، اليوم الأحد، فلقد تمضبط الفتاة متلبسة بمحاولة الغش في البكالوريا داخل قاعة الامتحانات في البرواقية.

وذلك خلال محاولتها اجتياز الامتحان بدلا من شقيقتها المترشحة، اين مثلت الفتاة الموقوفة للمحاكمة اليوم بموجب إجراءات المثول الفوري.

كما تم وضع شقيقتها المترشحة تحت الرقابة القضائية.