ايداع محامي الحبس المؤقت بتهمة طرح أوراق نقدية مزورة

أودع قاضي التحقيق أمس الأربعاء بمحكمة بوفاريك محامي رهن الحبس المؤقت بتهمة طرح أوراق نقدية مزورة حسب مصادر قضائية.

حيثيات القضية،تعود إلا أن إبن أخ المحامي قدم لهذا الأخير مبلغ مالي قدره مليار و800سنتيم من أجل ايداعه في البنك.

على أساس أن هذا الأخير كان مسافرا نحو الخارج أين أرسل له شخص سلمه المبلغ من أجل إيداعه.

غير أن مصالح الأمن ترصدت له بعد أن قامت أفراد مقربين من المحامي من الوشاية به.

واكتشف بعد ذلك أن المبلغ كله مزور،وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات،يبقى هذا المحامي رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة.