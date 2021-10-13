ايداع موظفة بمستشفى مصطفى باشا الحبس المؤقت بتهمة سرقة الرضع

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع إمرأة في العقد الثالث رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بسجن القليعة. وهذا على خلفية تورطها بسرقة أطفال رضع حديثي الولادة بمستشفى مصطفى باشا وتهريبهم خارج الوطن.

وتعود تفاصيل قضية الحال حسب المصادر التي تحصلت عليها النهار، إلى تاريخ 11 من شهر أكتوبر الحالي. حيث تم تقديم امرأة في الثلاثين من قبل مصالح الأمن الحضري الرابع أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد.

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ووجهت لها تهمة سرقة أطفال رضع حديثي الولادة وتهريبهم خارج الوطن وبالتحديد إلى بلد الجارة تونس. وهذا مقابل بيعهم بمبالغ مالية باهضة الثمن. وبعد التحقيق مع المشتبه فيها من طرف وكيل الجمهورية تم احالة الملف على قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد لاستكمال التحقيق معها.

وتبين، أن المشتبه فيها تعمل موظفة بمستشفى مصطفى باشا وتبين أن هناك أشخاص آخرين متواطئون معها في الجريمة. وبعد استكمال التحقيق معها أمر قاضي التحقيق بإيداعها الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية من مستجدات جديدة بخصوص هذه القضية.

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