ايداع “هواري” شقيق أمير بوخرص الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، ايداع شقيق الهارب من العدالة الجزائرية أمير بوخرص، الحبس المؤقت، بعد تورطه مع شقيقه في شبكته التحريضية.

واستمع قاضي التحقيق في ساعة متقدمة من يوم الجمعة، الى هواري بوخرص، الذي كان يلعب دور الوسيط بين شقيقه وضحاياه الذين يسلبهم الأموال.

وحسب مصادر “النهار” المؤكدة فإن هواري اعترف لوكيل الجكهورية بكل الأفعال التي كان يقوم بها رفقة شقيقه وابتزازه لضحاياه وتحويل الأموال إلى شقيقه بالأورو.

وبذلك يكون قاضي التحقيق قد أودع أربعة متهمين في قضية بوخرص الحبس المؤقت إلى غاية مثولهم أمام المحكمة ويتعلق الأمر بكل من فضيل دوب، كمال بوعكاز، عدلان ملاح بالإضافة إلى هواري.