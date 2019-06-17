ايداع 5 اطارات من وزارة الصناعة الحبس

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رفض مترشحو شهادة "البكالوريا" بمركز عزون الشريف بولاية تبسة، يرفضون الدخول احتجاجا على إجراءات الإدارة.
حيث تجمهر المحتجون، أمام مدخل المركز وداخله مرددين شعارات ضد رئيسه.
وهو ما…
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الأحد، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بتيسمسيلت.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، فإن…
أعلنت شركة المياه بولاية تيبازة، عن توقف محطة تحلية المياه بفوكة، اليوم الإثنين، لمدة 12 ساعة بداية من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساءً.
وحسب بيان،…
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