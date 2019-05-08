ايطاليا تقدم 25 منحة دراسية للطلاب الليبيين

خصصت وزارة التعليم الايطالية ، 25 منحة دراسية للطلاب الليبيين ، حسبما أعلنه ” جوزيني غريمالدي ” سفير ايطاليا لدى ليبيا و التي سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق .

وجاء ذلك ضمن اللقاء الذي جمع السفير “غريمالدي” مع عثمان عبد الجليل وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني يوم الاثنين في طرابلس،

حيث أوضح بأنه ستشكل لجنة من الوزارتين لفرز واختيار الطلاب المتقدمين حسب الشروط التي وضعتها وزارة التعليم الإيطالية .

هذا وقد بحث الدكتور عثمان عبدالجليل مع السفير الإيطالي لدى ليبيا أوجه التعاون المشترك بين البلدين .

واستعرض اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس بحضور رئيس مكتب التعاون الدولي بها ” سلطان عبدالنبي الفرص الدراسية الممنوحه من الحكومة الإيطالية.