ايطالي يطرد 150 عاملا تعسفا من مؤسسة صومياز لانتاج الأسمدة بوهران

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ايطالي يطرد 150 عاملا تعسفا من مؤسسة صومياز لانتاج الأسمدة بوهران
بقلم كريمة سواق

تجمع عشرات عمال صومياز بشركة سورفارت لإنتاج الأسمدة التابعة لمجمع سوناطراك امام مقر ولاية وهران احتجاجا على قرار توقيف اكثر من 150 عامل ثيانة غن للعمل.

العمال المحتجون عبروا عن سخطهم واستنكارهم لقرار المدير الايطالي طردهم تعسفا بعد سنوات من الخدمة في ظروف مهنية صعبة تعرض خلالها العديد منهم لأمراض نتيجة استنشاقهم للامونياك.
العمال الذين رفعوا لافتات بها شعارات تندد بالظلم الذي راحوا ضحيته من بينها لا للطرد التعسفي، و170 عاملا مصيرهم التشرد  وعائلاتهم.

ناشدوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل لانصافهم واسترجاع حقهم المسلوب من قبل مدير أجنبي اذاقهم كل اساليب الحقرة والظلم والعبودية ببلدهم الأم.


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