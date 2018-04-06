أوضح مزيان إيغيل، مساعد مدرب المنتخب الوطني، أنّ طريقة اللعب الجديدة، التي ينتهجها الطاقم الفني، تحتاج لوقت لتحصيل نتائجها.

وصرح مزيان إيغيل للإذاعة الوطنية: “طريقة اللعب التي ننتهجها تحتاج لوقت لتحصيل نتائجها، سجلنا أشياء إيجابية وأخرى سلبية في الطريقة الجديدة”.

وأضاف: “نسعى أولا لإيجاد حلول للنقائص ونقاط الضعف التي لاحظناها في المنتخب الوطني، على غرار وسط الميدان ومحور الدفاع”.

وتابع: “استدعاء عدة لاعبين من البطولة المحلية، الهدف منه إيجاد حلول في المراكز التي تعاني نقص، ولإيجاد بدائل مناسبة للاعبين الأساسيين، لتشكيل منتخب متوازن”.

وأردف: “على المستوى الفردي، نحن راضون عن مردود لاعبينا في الدفاع، على غرار شافعي، الذي يقدم مردودا جيدا في المنتخب”.