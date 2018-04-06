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إيغيل: “الطريقة الجديدة التي ننتهجها تحتاج لوقت”

الرياضة
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إيغيل: “الطريقة الجديدة التي ننتهجها تحتاج لوقت”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح مزيان إيغيل، مساعد مدرب المنتخب الوطني، أنّ طريقة اللعب الجديدة، التي ينتهجها الطاقم الفني، تحتاج لوقت لتحصيل نتائجها.

وصرح مزيان إيغيل للإذاعة الوطنية: “طريقة اللعب التي ننتهجها تحتاج لوقت لتحصيل نتائجها، سجلنا أشياء إيجابية وأخرى سلبية في الطريقة الجديدة”.

وأضاف: “نسعى أولا لإيجاد حلول للنقائص ونقاط الضعف التي لاحظناها في المنتخب الوطني، على غرار وسط الميدان ومحور الدفاع”.

وتابع: “استدعاء عدة لاعبين من البطولة المحلية، الهدف منه إيجاد حلول في المراكز التي تعاني نقص، ولإيجاد بدائل مناسبة للاعبين الأساسيين، لتشكيل منتخب متوازن”.

وأردف: “على المستوى الفردي، نحن راضون عن مردود لاعبينا في الدفاع، على غرار شافعي، الذي يقدم مردودا جيدا في المنتخب”.

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