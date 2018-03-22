“اينسولا” عرض فني تكريما لفرانتز فانون في جولة دولية 

ينظم ثلاثي فرقة “اينسولا” المتكون من موسيقيين جزائري و مارتينيكي وبرازيلي عرضا فنيا تكريما للمفكر والكاتب والطبيب النفساني فرانتز فانون.

حيث ستقوم بجولة عبر عديد المدن العالمية، حسبما اعلنت عنه الفرقة الفنية.

ويضم الثلاثي كل من عازف العود رضا بن عبد الله، الدكتور في العلوم الموسيقية من جامعة باريس.

وعازف البيانو المارتينيكي ماهر بوروي والموسيقي البرازيلي ادريانو تينوريو.

وسيعرض المشروع الاخير للفرقة على الخشبة عروضا حول الثقافات الجزائرية والمارتينيكية.

الذي يعد بحثا متداخلا بين الموسيقى و الادب حول فرانتز فانون و فكره المناهض للاستعمار.

في اطار مزيج من الاصالة و المعاصرة بين الجاز المارتينيكي والموسيقى الاندلسية في عديد الجوانب.

وقد انطلق في جولة فنية في بداية شهر مارس في عديد بلدان امريكا اللاتينية على غرار المكسيك والاكواتور وكولومبيا وبنما.

كما سيشرع الثلاثي “انسولا” ابتداء من 28 مارس الجاري في جولة على بسبع مدن روسية قبل ان يتوجه الى الشرق الاوسط.

حيث يزور البحرين والعربية السعودية والامارات العربية المتحدة، من 12 الى 18 ابريل المقبل.

اما في شهر جويلية فإن اصحاب المشروع قد اعلنوا انهم سيقدمون كذلك اربعة عروض فنية في اندونيسيا.

وتم الكشف عن مشروع “اينسولا” في سنة 2015 خلال مهرجان للجاز بالمارتينيك بهدف تحويل افكار فرانتز فانون الى موسيقى.

كما سبق لفرقة “اينسولا” كثنائي ثم كثلاثي ان قدمت عروضا في الجزائر وفي فرنسا وغويانا او حتى في البرازيل.