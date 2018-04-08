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أحمد بلحاج: “طموحنا في البطولة لازال قائما”

الرياضة
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أحمد بلحاج: “طموحنا في البطولة لازال قائما”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس مولودية وهران، أحمد بلحاج، أن فريقه لازال مصرا على رفع التحدي في البطولة، والفوز بجميع المباريات المتبقية هذا الموسم.

وصرح أحمد بلحاج، لتلفزيون “النهار”: “البطولة لم تنتهي بعد، وطموحنا لازال قائما، وسيبقى لآخر جولة من الموسم الجاري”.

وأضاف: “تواجد الفريق في المركز الثاني ليس بالشيء الهين، بالنظر لما قدمناه هذا الموسم، ويجب علينا عدم تضييع هذه الفرصة”.

وبخصوص المباراة المقبلة لفريقه أضاف: “مباراة شباب بلوزداد، ستكون صعبة، لكننا مصممون على عدم تضييع أي مباراة في ملعبنا”.

وتابع: “نسعى للفوز أمام شباب بلوزداد، للبقاء دائما ضمن فرق الريادة، وابقاء فارق نقطتين عن المتصدر شباب قسنطينة”.

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