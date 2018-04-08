أكد رئيس مولودية وهران، أحمد بلحاج، أن فريقه لازال مصرا على رفع التحدي في البطولة، والفوز بجميع المباريات المتبقية هذا الموسم.

وصرح أحمد بلحاج، لتلفزيون “النهار”: “البطولة لم تنتهي بعد، وطموحنا لازال قائما، وسيبقى لآخر جولة من الموسم الجاري”.

وأضاف: “تواجد الفريق في المركز الثاني ليس بالشيء الهين، بالنظر لما قدمناه هذا الموسم، ويجب علينا عدم تضييع هذه الفرصة”.

وبخصوص المباراة المقبلة لفريقه أضاف: “مباراة شباب بلوزداد، ستكون صعبة، لكننا مصممون على عدم تضييع أي مباراة في ملعبنا”.

وتابع: “نسعى للفوز أمام شباب بلوزداد، للبقاء دائما ضمن فرق الريادة، وابقاء فارق نقطتين عن المتصدر شباب قسنطينة”.