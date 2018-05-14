تفكيك شبكة لتزوير وصفات طبية لاقتناء مهلوسات وترويج في باتنة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقاوس باتنة، من تفكيك شبكة تتكون من 4 أشخاص مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بالمدينة،

باستعمال وصفات طبية لأطباء مختصين في الأمراض النفسية، حسب ما أفادت به مساء اليوم الاثنين المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم حجز 27 وصفة طبية باسم المشتبه فيهم مدون عليها أدوية تدخل ضمن المؤثرات العقلية، خلال هذه العملية.

التي جاءت بناء على معلومات مؤكدة تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية وسط مدينة نقاوس.

واستغلالا للمعلومة تم إيقاف أمس الأحد 3 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 21 و34 سنة غير مسبوقين قضائيا،

فيما يبقى البحث جاري لتوقيف المشتبه فيه الرابع، الذي يوجد حاليا في حالة فرار وفقا لذات المصدر.

وقد فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقاوس تحقيقا معمقا في القضية تبعا لتعليمات نيابة محكمة نقاوس يضيف المصدر.