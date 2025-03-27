باتنة: حجز 40.7 قنطار من مسحوق الحليب الموجه لانتاج الحليب المدعم

أعلنت محكمة باتنة عن حجز أكثر من 40 قنطار من مسحوق الحليب الموجه لانتاج الحليب المدعم بولاية باتنة.

وحسب بيان لذات الهيئة، أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة إلى علم الرأي العام. أنه بتاريخ 25 مارس 2025 على الساعة العاشرة ليلا و في إطار المكافحة الدائمة لجريمة المضاربة الغير مشروعة. تم توقيف شاحنة تابعة لملبنة محلية كانت تنقل كمية من مسحوق الحليب ذي مصدر أجنبي موجه أصلا لإنتاج الحليب المدعم.

وقد أسفرت التحقيقات التي أجريت بالملبنة على وجود نقص كبير في هذه المادة غير مبرر يقدر بـ40.7 قنطار. كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة.

وقد تم إيقاف المشتبه فيهما ويتعلق الأمر بالمدعو (م.ر) صاحب الملبنة و المسمى (ب. ل .ح ) السائق. الذين تم تقديمهما بتاريخ 27 مارس 2025 أمام نيابة الجمهورية وتمت إحالتهما أمام قاضي التحقيق. لارتكابهما جنح المضاربة غير المشروعة على الحليب و القيام بممارسات تجارية تدليسية عن طريق تزوير وثائق محاسبية و تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي و المشاركة في المضاربة غير المشروعة .

بعد سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق ، أمر بإيداعهما الحبس المؤقت .