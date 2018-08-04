بالفيديو.. شوارع ومساكن تتحول إلى وديان بفعل أمطار رعدية قوية بباتنة

شهدت ولاية باتنة مساء اليوم السبت تساقط كميات معتبرة من الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات برد من صغيرة الى متوسطة الجحم.

وماهي إلا دقائق حتى تحولت الشوارع الرئيسية الى وديان حقيقية عطلت حركة مرور المركبات.

مثلما وقفنا عليه على طول طريق تازولت بداية من مفترق طرق الزمالة بوعقال مرورا بمدرسة الشبه طبي والمستشفى الجامعي بن فليس التهامي الذي يقابله حي لمباركية أكثر الاحياء تضررا بعد تسجيل دخول مياه السيول إلى مساكن عدد من المواطنين،

الذين صبوا جام غضبهم على المسؤولين الذين انجزوا مشروع ترميم الزادي المجاور للحي بطريقة قالوا انها مخالفة للمعايير اللازمة بدليل حسبهم ان هذا الوادي وبمجرد الانتهاء من اشغال ترميمه،

وبمجرد فيضانه يكون سببا في عودة تدفق مياه الصرف الصحي من قنوات الصرف الى بيوت المواطنين.

وعليه طالب سكان الحي بضرورة فتح تحقيق حول طريقة انجاز هذا المشروع ثم وضع حد نهائي لمشكلة دخول مياه السيول الى مساكنهم عند كل تساقط للمطر.

للاشارة فان ولاية باتنة سبق لها خلال السنوات الماضية ان انجزت 7مشاريع كبرى خاصة بحماية 7مدن وبلديات من خطر الفيضانات بغلاف مالي قارب 1000 مليار سنتيم.

لكن وما ان انتهت الاشغال ودشنت المشاريع حتى اصبح خطر الفيضانات اكثر مما كان عليه سابقا وقد أرجع مختصون ذلك الى معايير الانجاز العشوائية والغامضة.