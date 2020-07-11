باتنة في الصدارة متبوعة ببسكرة وتزايد المصابين في 19 ولاية

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 996 حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 487 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 13375 حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية باتنة تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها بسكرة متبوعة العاصمة ثم البليدة.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 19 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

باتنة: 584 +70

بسكرة: 442 + 49

الجزائر: 1877 +47

البليدة: 1916 +45

ورقلة: 649 +37

المسيلة: 265 + 30

خنشلة: 317 + 27

سطيف: 1795 +21

وهران: 1246 + 19

الوادي: 407 +12

قسنطينة 753 +11

البيض: 115 + 10

أم البواقي: 212 + 9

تلمسان: 434 + 8

عنابة: 330 +8

البويرة: 277 + 8

تيبازة: 595 +7

المدية: 357 + 6

سكيكدة: 217 + 6