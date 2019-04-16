بالفيديو.. “محرز” و”بيرناردو سيلفا” يتلاعبان بنجم السيتي الشاب !!

تلاعب النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” والدولي البرتغالي “بيرناردو سيلفا” بزميلاهما “فيل فودين” في الحصة التدريبية.

التي جرت أمسية الإثنين بالمركز التدريبي لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي قبل مواجهة “توتنهام” غدا الأربعاء في دوري الأبطال.

وكان “فودين” يحاول خطف الكرة من محرز وسيلفا والحارس الثاني “موريتش” لكن الثلاثي مرر الكرة بسرعة كبيرة لمدة 20 ثانية.

جعلت صاحب ال18 سنة لايستطيع خطف الكرة في لقطة صنعت الفرجة في تدريبات أشبال المدرب “بيب غوارديولا”.