بالفيديو.. “سليماني” ينفجر بهدف وثلاث تمريرات حاسمة مع موناكو

واصل سهرة اليوم السبت النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني تألقه مع فريقه موناكو بمناسبة الجولة ال8 من الدوري الفرنسي.

حيث بصم مهاجم الخضر على هدف جديد وثلاث تمريرات حاسمة بمناسبة مواجهة “بريست” بملعب “لويس الثاني” بإمارة موناكو.

وكان “سليماني” وراء الهدف الأول الذي سجله وسام بن يدر في الدقيقة ال26 عندما منحه كرة على طبق بالرأس.

وفي الدقيقة ال62 سجل “السوبر سليم” هدفه الرابع مع موناكو هذا الموسم والثاني لفريقه في اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

ولم يكتفي “سليماني” بهذا بل عاد ومنح تمريرة حاسمة سجل من خلالها “جيلسون مارتنز” الهدف الثالث في الدقيقة ال73.

وعندما كانت المباراة تلفظ آخر انفاسها قدم ابن عين البنيان تمريرة حاسمة هي الخامسة له هذا الموسم سجل من على اثرها “بالدي كيتا” الهدف الرابع لموناكو لتنهي المباراة بفوز الآخير ب4-1.