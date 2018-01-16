بادو الزاكي: ” عدم تدريبي للشبيبة راجع لإنسحاب ماجن..!”

الرياضة
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بادو الزاكي: ” عدم تدريبي للشبيبة راجع لإنسحاب ماجن..!”
بقلم يونس رزيق

كشف المدرب المغربي “بادو الزاكي”، أن عدم تدريبه لشبيبة القبائل راجع إلى إنسحاب لخضر ماجن من رئاسة شبيبة القبائل.

وفتح بادو الزاكي الأبواب لخوض تجربة مع أي نادي جزائري يناسب طموحاته وأفكاره التدريبية.

وقال المدرب المغربي في تصريح صحفي على هامش حفل تتويج “فوزي غولام” بجائزة الكرة الذهبية موضحا:

“قدومي إلى الشبيبة كان مشروع الرئيس السابق “ماجن”، لكن للأسف أنه لم يكمل عمله على رأس النادي القبائلي”.

وأضاف الزاكي: “لم لا أعود إلى الجزائر إذا كانت الظروف مواتية والنادي الذي سأعمل فيه يتوافق مع طموحاتي”.

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