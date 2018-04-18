“بارادو” و”لياسما” بقوة مع منتخب أقل من 17 سنة

أعلن الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة بـ28 إسما للتواجد في التربص القادم للمنتخب الوطني – 17 سنة.

وشهدت المجموعة ومثلما جرت عليه العادة سيطرة “نادي بارادو”، والذي سجل حضوره بـ7 لاعبين، وهذا إضافة لإتحاد العاصمة بـ3 أسماء.

وسيكون “الخضر” على موعد مع التربص بداية من الـ21 الى 25 أفريل بفندق الورود بمدينة البليدة، تحضيرا للإستحقاقات الرسمية القادمة.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

سحنون الهادي (بارادو) بوقبال زكرياء (بارادو) رحمون رياض وائل (بارادو) دادا ميلود عبد السلام (بارادو) عادل بلقاسم بوزيد عمار (بارادو).

منصر عبد الجليل (بارادو) ميزارا عبد الرحمان (بارادو) طوبال رايان (وفاق سطيف) بوراس أكرم (وفاق سطيف).

يعقوبي أمين (مولودية الجزائر) صابر عبد الرؤوف (شلغوم العيد) بنعلي نبيل عبد الرحمان (الشلف) أوشارف شمس الدين (نصر حسين داي).

بن سمينة وليد (سريع غيليزان) شيخ يوسف (إتحاد العاصمة) جنيدي محمد (إتحاد العاصمة) بلماضي توفيق (إتحاد العاصمة).

بوعلام أحمد (جمعية وهران) حديد محمد (شبيبة القبائل) قادري سعيد (شبيبة القبائل) مسعودي عبد النور ، كرمالي خالد وداد تلمسان.

راجي عبد الواحد “ترجي مستغانم”، سوكو أنيس “جيجل” خريس محمد “مولودية سعيدة”.

زاكري سامي، بلعمرية عبد اللطيف “سريع غليزان” بولعز رمزي “إتحاد البليدة”.