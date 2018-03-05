باريس سان جيرمان “يشحن” جمهوره قبل مواجهة “ريال مدريد”

أشعل نادي باريس سان جيرمان مباراة العودة للدور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، وذلك بـ “هاشتاغ” جديد على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر حساب باريس سان جيرمان عبر “التويتر”: “معا يمكننا فعلها” في إشارة إلى الفوز على الريال والتأهل.

كما تحدثت جل الصُحف الفرنسية على غرار صحيفة “ليكيب” على إرادة لاعبي “البياسجي” من أجل العودة في النتيجة.

وتصريحات المدرب والرئيس واللاعبين تؤكّد عزمه على الإطاحة بحامل اللقب وتكرار ما فعله موناكو سنة 2004.

في حين طالب الجميع من جمهور الفريق أنّ يدعم اللاعبين منذ الدقيقة الأولى والقيام بضغط رهيب على لاعبي الملكي.

📢 Vous aussi affichez partout notre message dans votre photo de profil et votre nom. Tous ensemble on va le faire ! 💪 #PSGREAL pic.twitter.com/9Bl3h8JxLJ — ENSEMBLE ON VA LE FAIRE ! (@PSG_inside) March 4, 2018