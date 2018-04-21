وجود قرابة 536 جمجمة لمقاومين جزائريين بمتحف باريس

أوضح الباحث الجزائري في التاريخ وعلم الانسان (الأنثروبولوجيا)، علي فريد بلقاضي، اليوم السبت، بباريس أن آخر جرد تم القيام به،

أشار إلى أن عدد جماجم المقاومين الجزائريين المنحدرين من كل ربوع الجزائر المحفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس، يقدر ب 536 جمجمة.

وأكد الباحث الجزائري أنّ “أخر احصاء أجري يوم 18 أفريل 2018، كشف عن وجود 536 جمجمة

وأن أصحابها ينحدرون من كل ربوع الوطن، من خنشلة ووهران وباتنة وسكيكدة والقالة والجزائر العاصمة.

كما يوجد من بين هذه الجماجم والعظام، جماجم لإنسان ما قبل التاريخ وإن كان عددهم قليل”مضيفا أن مكانهم ليس في فرنسا”.

وأضاف هذا الباحث الذي كان قد اكتشف في سياق عمل بحثي في مارس 2011 جماجم الجزائريين الذين قاوموا في منطقة الزعاطشة (بسكرة) الجيش الفرنسي عام 1849م،

يقول الباحث “منذ سنة قمت، بطلب من وزارة المجاهدين، بجرد جديد من أجل التقدم بطلب رسمي لنقل بقايا هؤلاء المقاومين”.

وأشار في هذا الخصوص بطلبه للسلطات الجزائرية التكفل بأبحاث أخرى، تخص هذه المرة بقايا جثامين الجزائريين المتوفين في كاليدونيا الجديدة

“والذين لم يدفنوا، بل أبقى الفرنسيون على عظامهم”.

وللتذكير،فقد تم خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في ديسمبر الماضي خلال زيارة عمل وصداقة للجزائر،

التزام فرنسا بإرجاع جماجم المقاومين الجزائريين المحفوظين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس.

وفي هذا الصدد، طلبت الجزائر، في جانفي الماضي، بشكل رسمي من فرنسا ارجاع تلك الجماجم الجزائرية.

كما أكد الباحث بلقاضي أنه عاد “مؤخرا” إلى هذا الملف من خلال الاهتمام هذه المرة بأعمال الدكتور سانراي الطبيب العسكري،

الذي عاش في سنوات 1840 والذي عرض على مخبر الجمعية الانثروبولوجية بباريس 52 جمجمة من بسكرة و6 جماجم أخرى من منطقة الأوراس،

مذكرا بأن أحد زملائه الدكتور بول توبينار الطبيب والمختص الانثروبولوجي قد نشر أعمالا حول تلك الجماجم “لسكان الأهالي ببسكرة” وكذلك الجنرال فيدارب.