بالأسماء.. أبرز التحويلات التي مست القضاة ووكلاء الجمهورية

تم، اليوم الخميس، إجراء حركة تحويلات، مست القضاة، ووكلاء جمهورية لبعض المحاكم.

ومست التحويلات، وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء محمد زعطوط، الذي تم تحويله إلى مجلس قضاء الشلف.

وكذا تحويل وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بن دعاس، إلى نائب عام مساعد بولاية بجاية.

وتحويل وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف إلى محكمة سيدي امحمد بنفس الرتبة.

وتحويل القاضية بدري سلمى، من محكمة الرويبة، إلى محكمة ولاية الشلف.

بالإضافة إلى، تحويل وكيل الجمهورية بالشراقة، إلى مجلس قضاء تيبازة كنائب عام مساعد.

ورئيس محكمة بئر مراد رايس إلى مجلس قضاء البليدة برتبة مستشار.

وتحويل القاضي أوسعدي من مجلس قضاء الجزائر، إلى عين الدفلى برتبة مستشار،ووكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي إلى مجلس قضاء الشلف.

كما مست، التحويلات وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، إلى نفس المنصب بالمدية.

والقاضي يوسف قادري من مجلس تيارت إلى مجلس قضاء الجزائر .

بالإضافة إلى تحويل محمد مبروك من مجلس تيبازة إلى مجلس قضاء تيسمسيلت،وطالبي زهير نائب عام مساعد بتيبازة إلى مجلس بومرداس.

وتحويل بن صاري ياسين من مجلس تيبازة إلى مجلس بومرداس، ووكيل الجمهورية بمحكمة القليعة إلى مستغانم برتبة نائب عام مساعد.

كما حوّل أمقران نوة،رئيسة غرفة الاتهام بتيبازة إلى مستشارة بمجلس عين الدفلى،ومراد آيت شعلال،النائب العام السابق للبليدة لمحكمة العليا .

وتحويل عميد قضاة التحقيق لبئر مراد رايس إلى وكيل جمهورية بمحكمة الرويبة.

فيما تم تحويل عميد قضاة التحقيق للدار البيضاء بشير فرج الى مجلس تيزي وزو.

وتحويل مسعودي محمد فؤاد نائب عام مساعد بمجلس الجزائر الى الادارة المركزية.