بالأسماء .. الحركة في رؤساء الدوائر التي أجراها رئيس الجمهورية امس

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الإثنين حركة في سلك رؤساء الدوائر شملت انهاء مهام 127 رئيس دائرة .
وفيما يلي قائمة رؤساء الدوائر الـ 127 الذين أنهيت مهامهم :
– لعلام رضا (دائرة شروين-أدرار)
– يحيى سليمان (دائرة فنوغيل-أدرار)
– نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت-الشلف)
– حبري محمد (دائرة بني حواء-الشلف)
– لصفر سليمان (دائرة الزبوجة-الشلف)
– شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن-الشلف)
– شريفي غوثي (دائرة عين مران-الشلف)
– رزايمية زهير (دائرة أم البواقي-أم البواقي)
– محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة-أم البواقي)
– العيداني إلياس (دائرة الجزار-باتنة)
– إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور-بجاية)
– برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار-بجاية)
– عليان مخلوف (دائرة برباشة-بجاية)
– تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة-بجاية)
– بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة-بشار)
– سبيع صادق (دائرة واد العلايق-البليدة)
– شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء-البليدة)
– بريكي أرزقي (دائرة القاديرية-البويرة)
– عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص-البويرة)
– آيت علي مزيان (دائرة بشلول-البويرة)
– عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست-تمنراست)
– بصالح حمزة (دائرة إن غار-تمنراست)
– بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام-تمنراست)
– بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين-تمنراست)
– زروال فرحي (دائرة بئر العاتر-تبسة)
– رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة-تبسة)
– عتيق نور الدين (دائرة نقرين-تبسة)
– بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي-تبسة)
– بن عدان قويدر (دائرة تلمسان-تلمسان)
– إسماعيل معمر (دائرة الرمشي-تلمسان)
– بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن-تلمسان)
– عبدلي مسعود (دائرة بن سكران-تلمسان)
– بوعشة بن عمار (دائرة سبدو-تلمسان)
– حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد-تلمسان)
– دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي-تلمسان)
– صافي صالح (دائرة شتوان-تلمسان)
– بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة-تلمسان)
– قاسمي محمد (دائرة تيارت-تيارت)
– حجو جمال الدين (دائرة رحوية-تيارت)
– بودية بلقاسم (دائرة مغيلة-تيارت)
– بوركايب الشريف (دائرة فرندة-تيارت)
– عجال عمار (دائرة حمادية-تيارت)
– ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان-تيزي وزو)
– موسوني عمر (دائرة مقلع-تيزي وزو)
– بودوخة خير (دائرة البيرين-الجلفة)
– محجوبي صالح (دائرة الشارف -الجلفة)
– بومزبر فضيل (دائرة الطاهير-جيجل)
– بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية-جيجل)
– صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة-جيجل)
– خليفي حمو (دائرة تاكسنة- جيجل)
– طراف أحمد (دائرة العلمة-سطيف)
– مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز-سطيف)
– طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان- سطيف)
– براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة-سطيف)
– بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم-سعيدة)
– سماحي محمد (دائرة سكيكدة-سكيكدة)
– سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس-سيدي بلعباس)
– غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم-سيدي بلعباس)
– شاحت رشيد (دائرة عنابة-عنابة)
– زريبط محمد الصغير (دائرة برحال-عنابة)
– عساس رشيد (دائرة قالمة-قالمة)
– عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة-قسنطينة)
– بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد-قسنطينة)
– حنفي مختار (دائرة العمارية-المدية).
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