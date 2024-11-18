بالأسماء.. هذه قائمة الوزراء المحوّلين

أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، تعديلا حكوميا. حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.

وجاء هذا التعديل بموجب مرسوم رئاسي، وبعد استشارة الوزير الأول.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تضمن التعديل الحكومي تحويل خمسة وزراء.

ويتعلق الأمر بكل من: وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي الذي تم استدعاؤه لمهام أخرى. وكذا وزير النقل محمد الحبيب زهانة الذي تم تكليفه بمهام أخرى، وتعيين سعيد سعيود خلفا له.

وتضمن التعديل الحكومي أيضاً، تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على رأس وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بالإضافة إلى تعيين كوثر كريكو وزيرة للعلاقات مع البرلمان، بعدما كانت تشغل مهام وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وتم تعيين ياسين المهدي وليد وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، بعدما كان يشغل مهام وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرّة.