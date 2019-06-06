بالصور.. سوداني يُفاجئ “الخضر” و”بلماضي” !!

زار النجم الدولي الجزائري لفريق “نوتينغهام فورست” الإنجليزي “هلال العربي سوداني” المنتخب الوطني أمسية اليوم الخميس.

وذلك بعد نهاية الحصة التدريبية التي جرت بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى مُستغلا قضائه عيد الفطر المبارك بمسقط رأسه بالشلف.

وإلتقى مهاجم الخضر العائد من الإصابة نجوم الخضر بالأحضان كما عبر لهم عن دعمه المطلق خلال منافسة كأس أمم إفريقيا.

هذا وتناول “سوداني” وجبة العشاء برفقة المجموعة في أجواء رائعة ملبيا بذلك دعوة المناجير العام “حكيم مدان”.

هذا وعبر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن شكره لسوداني بعد هذه الزيارة.