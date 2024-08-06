بالتفاصيل.. حجز ملابس تحتوي على مواد مسرطنة

كشفت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس. عن حجز كمية من الملابس تحمل العلامة التجارية شين shein والتي تحتوي على مواد مسرطنة.

وجاء هذا بناء على الإرسالية الواردة من المديرية الجهوية للتجارة عنابة. حيث قام أعوان الرقابة لمديرية التجارة وترقية الصادرات سوق أهراس. بعمليات رقابة ميدانية مست محلات الألبسة عبر الولاية.

وقدرت الكمية الاجمالية ب 577 قطعة و بقيمة اجمالية 828700 دج.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.