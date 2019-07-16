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بالصور.. تقليد مخالفة “محرز” من أطفال الجزائر يصنع الحدث في “مصر”

الرياضة
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بالصور.. تقليد مخالفة “محرز” من أطفال الجزائر يصنع الحدث في “مصر” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تواصل مخالفة “رياض محرز” التاريخية صُنع الحدث داخل الوطن وخارجه خاصة عند الأطفال الجزائريين.

الذين سارعوا لتقليد المخالفة في الشوارع الجزائرية خاصة طريقة إستلقاء لاعب منتخب نيجيريا “هنري” خلف الجدار.

وهو ماجعل الحساب الرسمي لأحد المواقع المصرية اليوم الثلاثاء ينشر صور الأطفال الجزائريين وهم يقلدون مخالفة “محرز”.

وأرفق الحساب الرسمي الصور بعبارة:”الأطفال الجزائريين وتقليد لركلة محرز في الشارع”.


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