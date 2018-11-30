قام اليوم الجمعة، سكان الجديدة ببلدية الدبيلة ولاية الوادي، بمسيرة جابت كل القرية في حركة تنظيمية لما آل اليه الوضع من تعفن تام بعد انتشار الباعة الخمور، والمخدرات جهارا نهارا.

وحسب المصادر، الوضع بات ينذر بكوارث وخيمة من انتشار السرقات، والجرائم، والرذيلة في اوساط الشباب والجيل الحالي.

حيث أصبح باعة الخمور والمخدرات، يعرضون خدماتهم أمام المارة بلا حسيب ولا رقيب، وهو ما ادى الى تشويه صورة القرية التي تعد القرية المجاهدة بامتياز، وتعرف بقرية الشهداء والجهاد.

ودعى اعيان وسكان القرية بضرورة تجند الجميع امام هذا الوضع الخطير، وبضرورة ايجاد حلول استعجالية للوضع من قبل السلطات، مع التعاون اهالي المنطقة في الوصول الى هؤلاء لوأد هذا الافات التي تنخر جسد الجهة واولادهم تحديدا.